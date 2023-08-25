Kemalpaşa Belediyesi Mola Evi'nde Özel Gereksinimli Bireyler İçin Deniz Etkinlikleri

Kemalpaşa Belediyesi'nin Mola Evi'nde eğitim alan özel gereksinimli bireyler için düzenlediği deniz etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler sayesinde bireylerin sosyal ilişkileri gelişirken, aileleri ve toplumla uyumlu bir yaşam sürmekte daha başarılı oluyorlar.

Kemalpaşa Belediyesi'nin Mola Evi'nde eğitim alan özel gereksinimli bireyler için geleneksel hale getirdiği deniz etkinlikleri devam ediyor.

Kemalpaşa Belediyesi'nin ilçede hayata geçirdiği Mola Evi ile çok sayıda özel gereksinimli birey tesiste eğlenceli vakit geçirirken, çeşitli alanlarda eğitim alıyor. Aldıkları eğitimler ile sosyal ilişkileri de gelişen bireyler, aileleri ve toplumla uyumlu bir yaşam sürmekte daha başarılı oluyor.

Başkan Rıdvan Karakayalı, "Mola Evi'nde devam eden çalışmaları yakından takip ediyor ve ilgi gösteriyorum. Geçen yıl öğrencilerimizin talebi ile gerçekleştirdiğimiz deniz sürprizini bu yıl tekrar yaparak geleneksel hale getirmek istedik. Mola Evi özel gereksinimli bireyler için eğitici olduğu kadar eğlenceli de bir yer" dedi.

KARAKAYALI'YA TEŞEKKÜR

Ağustos ayı boyunca ayrı ayrı gruplarla düzenlenen deniz etkinlikleri kapsamında 102 öğrenci ve aileleri, Seferihisar ve Selçuk Pamucak'ta bulunan engelsiz plajlarında doyasıya eğlendi. Yapılan etkinliklerle birbiriyle daha çok vakit geçirme şansı bulan aileler ve özel gereksinimli bireyler etkinlikten çok memnun kaldıklarını dile getirerek, Başkan Karakayalı'ya teşekkür etti.