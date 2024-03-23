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Kemalpaşa Belediyesi Hayvan Barınağı'nda Öldürülmüş Köpeklerin Bulunduğu Görüntülerle İlgili Soruşturma Başlatıldı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde belediyeye ait hayvan barınağında çekildiği öne sürülen öldürülmüş köpeklerin bulunduğu görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kemalpaşa Belediyesi Armutlu Hayvan Barınağı içinde ve bahçesinde çekildiği öne sürülen, yaklaşık 10 ölü köpeğin bulunduğu görüntüler, tepkilere neden oldu.

Görüntülerin sosyal medya hesaplarından paylaşılması sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, barınakta incelemede bulundu. Barınak içinde ölü köpek bulunmadığını tespit eden ekipler, tutanak tuttu.

Öte yandan Kemalpaşa Belediyesinden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan Armutlu Hayvan Barınağı'ndaki ihmal iddiaları hakkında gerekli araştırma başlatılmış olup konu hassasiyetle takip edilmektedir. Sorumlu görevliler hakkında gerekli işlemler uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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