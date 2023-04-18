Kemaliye'de yağışlarda çökme meydana gelen taş yolda ulaşım sağlanamıyor

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde, 132 yılda tamamlanan taş yolda, aşırı yağışlar sonucu meydana gelen çökme nedeniyle 15 Mart'tan beri ulaşım sağlanamıyor.

Erzincan'da, dünyanın en zorlu yolları arasında gösterilen ve yapımı 132 yılda tamamlanan Kemaliye-Divriği arasındaki taş yol, 15 Mart'ta etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Dilli Deresi'nin debisinin artması sonucu ulaşıma kapandı. Sular taş yolu ikiye bölerek Kemaliye- Divriği arasındaki bağlantıyı da kopardı. Yöre halkı, halen ulaşıma kapalı olan yolun yeniden açılması için yetkililerden yardım istedi.

Uluslararası Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri düzenlenen Kemaliye'de, yürüyüş ya da araçla zorlu bir yolculuk yaparak macera yaşamak isteyenleri ağırlayan taş yolun yanı sıra Karanlık Kanyon'da 'Base Jamp' ve 'Wingsuit' atlayışları da gerçekleştiriliyor.