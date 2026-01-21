Haberler

Kemalist Aydınlanma Derneği'nden Nusaybin'de Türk Bayrağının İndirilmesine Tepki: "Türk Milletinin Egemenlik İradesine Yönelmiş Açık Bir Saldırı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kemalist Aydınlanma Derneği, Mardin Nusaybin'de Türk bayrağının indirilmesi ve çiğnenmesini Türkiye Cumhuriyeti'ne açık bir saldırı olarak değerlendirerek, bu durumun asayiş olayı olmadığını belirtti.

(ANKARA) - Kemalist Aydınlanma Derneği tarafından yapılan açıklamada, "Mardin Nusaybin'de Türk bayrağının indirilmesi, yere atılması ve çiğnenmesi sıradan bir asayiş olayı değil; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türk milletinin tarihsel mücadelesine ve egemenlik iradesine yönelmiş açık bir saldırıdır. Türkiye Cumhuriyeti bir ulus devlettir ve bu gerçek tartışmaya kapalıdır" denildi.

Kemalist Aydınlanma Derneği Sözcüsü Buket Müftüoğlu, Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin dernek adına yazılı bir açıklama yaptı. Yönetim Kurulu imzasını taşıyan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Mardin Nusaybin'de Türk bayrağının indirilmesi, yere atılması ve çiğnenmesi, sıradan bir asayiş olayı değil; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türk milletinin tarihsel mücadelesine ve egemenlik iradesine yönelmiş açık bir saldırıdır. O bayrak; Sakarya'da, Dumlupınar'da, Güneydoğu'nun dağlarında, sınır boylarında, cephede ve siperde kanla, canla ve dirençle yükselmiştir. Bugün o bayrağa uzanan her el, bu milletin var olma hakkına uzanmıştır. Kemalist Aydınlanma Derneği olarak açıkça ilan ediyoruz: Türkiye Cumhuriyeti bir ulus devlettir ve bu gerçek tartışmaya kapalıdır. Kamuoyuna, kararlılıkla duyurulur."

Kaynak: ANKA / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız

Bayrağımıza el uzatan alçaklara gereken cevabı verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle

Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle
5 aylık sır çözüldü! İstanbul Boğazı'nda bulunan ceset Rus yüzücüye ait çıktı

Sır çözüldü! Boğazda bulunan cesedin kimliği tespit edildi
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü

Galatasaray taraftarını kahreden görüntü
Arda Güler'in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor

Bu pası gören herkes aynı yorumu yapıyor