Kemalist Aydınlanma Derneği'nden Nusaybin'de Türk Bayrağının İndirilmesine Tepki: "Türk Milletinin Egemenlik İradesine Yönelmiş Açık Bir Saldırı"

Kemalist Aydınlanma Derneği Sözcüsü Buket Müftüoğlu, Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin dernek adına yazılı bir açıklama yaptı. Yönetim Kurulu imzasını taşıyan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Mardin Nusaybin'de Türk bayrağının indirilmesi, yere atılması ve çiğnenmesi, sıradan bir asayiş olayı değil; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türk milletinin tarihsel mücadelesine ve egemenlik iradesine yönelmiş açık bir saldırıdır. O bayrak; Sakarya'da, Dumlupınar'da, Güneydoğu'nun dağlarında, sınır boylarında, cephede ve siperde kanla, canla ve dirençle yükselmiştir. Bugün o bayrağa uzanan her el, bu milletin var olma hakkına uzanmıştır. Kemalist Aydınlanma Derneği olarak açıkça ilan ediyoruz: Türkiye Cumhuriyeti bir ulus devlettir ve bu gerçek tartışmaya kapalıdır. Kamuoyuna, kararlılıkla duyurulur."