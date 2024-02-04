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Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te düşen helikopter kazasıyla ilgili başsağlığı diledi

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CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Gaziantep'te polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan pilotlarımız Cemil Gülen ve Levent Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Gaziantep'te polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan pilotlarımız Cemil Gülen ve Levent Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Gaziantep Havalimanına gitmek için Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopter dün gece düştü, iki pilot şehit oldu, teknisyen ise yaralı olarak kurtarıldı. CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Gaziantep'te polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan pilotlarımız Cemil Gülen ve Levent Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel

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