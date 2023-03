Kemal Kılıçdaroğlu, Seçim Kampanyasının 2. Videosunu Yayınladı: "Bay Kemal, Sözünden Dönmeyecek. Sana Söz"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasının ikinci videosunu, "Bay Kemal, sözünden dönmeyecek. Sana söz" mesajıyla sosyal medya hesabında paylaştı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasını, sosyal medya hesabında bugün "Sana söz, yine baharlar gelecek" mesajıyla yayınladığı video ile başlatmıştı. Kılıçdaroğlu, kampanyanın ikinci videosunu da "Bay Kemal, sözünden dönmeyecek. Sana söz" mesajıyla yayınladı. Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:

"Yıkıldın, usandın, bunaldın. Her defasında bu son olsun istiyorsun. Al benden de o kadar. O zaman sana şunu söyleyebilirim. Sana söz; bu güzel ülkenin insanları yeniden hayal kurabilsinler diye geliyoruz. Sadece bu boş çantayı doldurmak için değil, evladının gözüne dolu dolu, umutla bakabilmen için geliyoruz. Uzakta unutulmuş kardeşim, gel yan yana yürüyelim. Sana söz; gerçekten yaşamaya başla diye geliyoruz.

"KAYBETTİĞİN HER YIL, HER AN, HER KURUŞ, HER GÜLÜŞ SANA FAZLASIYLA GERİ DÖNSÜN İSTİYORUZ"

Dünyanın bir ucundan 'Anne ben dönmem' diyen evlat, sana söz; içinde öyle bir umutla döneceksin ki… Geliyoruz. Ben Kemal, sana söz veriyorum. Kaybettiğin her yıl, her an, her kuruş, her gülüş sana fazlasıyla geri dönsün istiyoruz. Sana söz; yine baharlar gelecek. Bay Kemal, sözünden dönmeyecek."