Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de SADAT binasına gitti: Seçimin güvenliği sarsılırsa sorumlusu burasıdır
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Daha önce TÜİK, MEB ve Et ve Süt Kurumu binaları önüne giderek açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün de SADAT'a gitti. Burada bir açıklama yapan CHP lideri, "Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara teslim edilmeyecektir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Seçimin güvenliği sarsılırsa sorumlusu burasıdır. Buraya geldik kendilerinden bilgi almak istedik ama korkularından yuvalarına sığındılar." dedi.
Chp lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda olağanüstü MYK toplantısı düzenledi. Bu toplantı sonrası il binasından ziyaretler gerçekleştirmek için ayrılan Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'nde bulunan Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ( Sadat ) önüne geldi.
Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, "Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara teslim edilmeyecektir. Seçim güvenliği önemlidir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Ve düne kadar Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi var" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Dikkatini çekmek isterim kamuoyunun, gayri nizami harp eğitimi var. Yani, sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tedhiş. Arapça 'terör' 'tedhiş' olarak tanımlanıyor, Türkçesi de 'terör'. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren de bir kuruluş. Dolayısıyla eğer bugün Türkiye'de milyonlarca insan varsa ve Suriye'den gelmişlerse bunların buraya gelişlerinde en büyük rolü oynayan da SADAT'tır. Erdoğan'a sormak isterim, sen bu kuruluşu niçin danışman yaptın ve hangi gerekçeyle çalıştın?
Şunu herkesin bilmesini isterim, CHP demokratik yollarla bu ülkede seçimin yapması için her türlü çabayı gösterecektir. SADAT gibi kuruluşlar kim olursa olsun, seçimi gölgeleyecek seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burası ve Saray'dır. Bunu bütün halkımıza ifade ediyorum.
Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz, biz Kuvay-i Milliyeciyiz. Biz SADAT'cılardan öyle tedhişcilerden korkacak kişiler değiliz. Korkanlar kapılarını açmayanlardır. Buraya geldik kendilerinden bilgi almak istedik ama korkularından yuvalarına sığındılar. O yuva onları kurtarmaz. Biz bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.
Buraya CHP'li kadın milletvekillerim de dahil olmak üzere çok sayıda milletvekillerimle geldik. Bakın basına bu olayı vermek istemedik. Kişileri de rencide etmek istemedik. Yani, sağlıklı tutarlı bir anlayışla geliyoruz, size soru sormak istiyoruz. Ne yapıyorsunuz bunun bilgisini almak istiyoruz. Kim size destek veriyor, kaynaklarınız nedir, paralarınız nedir, nerelerden sağlanıyorsunuz, kaç kişiyi sabotaj yapmak üzere yetiştirdiniz, kaç teröristi yetiştirdiniz, bu teröristler/sabotajcılar şu an nerede? Bunları öğrenmek istedik ama korkudan kapılarını kapattılar. Korkunun ecele faydası yok, Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi var!'"