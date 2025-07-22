Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, Balıkesir'de gerçekleştirilen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, Burhaniye Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçedeki cemevine getirildi.
Adil Kılıçdaroğlu'nun eşi Saadet Kılıçdaroğlu ve çocukları ile cenaze törenine katılan Kemal Kılıçdaroğlu burada
taziyeleri kabul etti.


Adil Kılıçdaroğlu'nun cenazesi daha sonra Burhaniye Geriş Mezarlığı'na defnedildi. Törene, Kılıçdaroğlu'nun yakınları, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP'li bazı milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Aynur Torlak - Güncel
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