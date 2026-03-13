İlber Ortaylı Hayatını Kaybetti... Kılıçdaroğlu: Gelecek Nesillere Yol Gösterdi

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Tarih bilimine yapmış olduğu katkılar ve yetiştirmiş olduğu öğrenciler ile geçmiş tarihimizi aydınlattığı gibi gelecek nesillere de yol göstermiştir. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine, bütün sevenlerine ve bilim dünyasına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."

Kaynak: ANKA