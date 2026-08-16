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Kılıçdaroğlu: Hacı Bektaş Veli'nin felsefesiyle aydınlık yarınlar kuracağız

Kılıçdaroğlu: Hacı Bektaş Veli'nin felsefesiyle aydınlık yarınlar kuracağız
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 755. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, onun hoşgörü, kardeşlik ve adalet felsefesine vurgu yaparak, birlik ve beraberlik içinde aydınlık yarınların kurulacağını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Hacı Bektaş Veli'nin hoşgörü, kardeşlik, adalet ve insanı merkeze alan felsefesiyle farklılıklarımızı zenginlik bilerek, aynı sofrada, aynı gönülde buluşacağımız aydınlık yarınları hep birlikte kuracağız" dedi.

Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 755. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Hacı Bektaş Veli'nin yüzyıllar öncesinden bizlere bıraktığı en büyük miras ayrıştırmak değil birleştirmek, ötekileştirmek değil kucaklamak, kin değil sevgiyi büyütmektir. 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' anlayışı bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Hacı Bektaş Veli'nin hoşgörü, kardeşlik, adalet ve insanı merkeze alan felsefesiyle farklılıklarımızı zenginlik bilerek, aynı sofrada, aynı gönülde buluşacağımız aydınlık yarınları hep birlikte kuracağız. Hacı Bektaş Veli'yi sevgi, saygı ve rahmetle anıyor, Hacıbektaş'tan yükselen barış ve kardeşlik çağrısını yüreğimizde taşıyoruz."

Kaynak: ANKA
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