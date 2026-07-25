Kemal Kılıçdaroğlu'ndan finale yükselen Filenin Sultanları'na tebrik
(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi yarı final maçında karşılaştığı Çin'i 3-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi yarı final maçında karşılaştığı Çin'i 3-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Kılıçdaroğlu'nun tebrik mesajı şöyle:
"Yüreğinizle, emeğinizle, mücadelenizle finale yükseldiniz. A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutluyor, finalde üstün başarılar diliyorum"
Kaynak: ANKA