Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Demokrasi Şurası'Nda Doğum Günü Sürprizi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Dr. Salih Uzun, 'Demokrasi Şurası' toplantısı öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğum gününü kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 74 yaşını doldurdu. Türk Demokrasi Vakfı'nın düzenlediği "Demokrasi Şurası" toplantı öncesi ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Dr. Salih Uzun ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na doğum günü sürprizi yaptı. Şişli Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kutlamada Kılıçdaroğlu için pasta kesildi.

Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Salih Uzun da Twitter hesabından "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sn. @kilicdarogluk beyin yeni yaşını kutladık. Kendilerine sağlıklı nice yaşlar diliyorum" paylaşımı yaptı.