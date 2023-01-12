Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i hastanede ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "kalp çarpıntısı ritim bozukluğu" rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da hastaneye kaldırıldı. Güven Hastanesi'nde tedavi altına alınan Meral Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AKŞENER'E HASTANEDE ZİYARET

Haberi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener'in tedavi gördüğü hastaneye geldi. Akşener'e geçmiş olsun dileklerini ileten Kılıçdaroğlu son durumu hakkında bilgi aldı.

"UMARIM KISA SÜRE İÇERİSİNDE SAĞLIĞINA KAVUŞUR"

Hastane çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Sayın genel başkana geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım kısa süre içerisinde sağlığına kavuşur ve taburcu olur. Hekim arkadaşlarım da durumunun iyi olduğunu söylediler. Malumunuz yoğun bir siyasi gündemimiz var. Doktorlar görüşmemize izin vermiyorlar. Doğru da olmaz bu aşamada." dedi.

"GÖZLEM AMACIYLA HASTANEDE KALACAK"

Akşener'in son durumu hakkında bilgi veren İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, "Genel Merkez'deki bir toplantı esnasında kendisi bir çarpıntı hissetti. Hepiniz biliyorsunuz yoğun bir çalışma temposu içerisinde. Bu çarpıntı üzerine biz hastaneye gelmeyi uygun gördük. Acil serviste tetkikleri yapıldı. Bütün tetkikleri tamamlandı. Bu gece gözlem amacıyla hastanede kalacak. Yarın taburcu edilmesi planlanıyor. Endişe edecek bir durum yok." ifadelerini kullandı.