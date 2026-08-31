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Kılıçdaroğlu'ndan KKTC'ye taziye

Kılıçdaroğlu'ndan KKTC'ye taziye
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Girne'de meydana gelen yolcu gemisi kazası nedeniyle KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı telefonla arayarak taziyelerini ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu, arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alarak hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi ve Kıbrıs Türk halkının yanında olduklarını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Girne'de meydana gelen yolcu gemisi kazası nedeniyle KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı telefonla arayarak taziyelerini ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Atakan Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'ı telefonla arayarak Girne'de yaşanan yolcu gemisi kazası nedeniyle taziyelerini ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Sayın Kılıçdaroğlu, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek bu zor günlerinde Kıbrıs Türk halkının yanında olduklarını ifade etti."

Kaynak: ANKA
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