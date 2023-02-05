Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine 'Aday olma' diye seslenen gençle bir araya geldi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gençlik Festivali'nde yaptığı konuşmaya, seyirciler arasındaki bir gencin ayağa kalkarak "Aday olma" diye bağırması damga vurdu. Kılıçdaroğlu program sonrasında kendisine seslendiği için salondan dışarı çıkarılan gençle bir araya geldi. Görüşmede Kılıçdaroğlu gencin fikrine saygı duyduğunu ve salondan atılmasını doğru bulmadığını ifade etti. Sıcak bir hava içerisinde gerçekleşen görüşmede gencin eğitim hayatının da konuşulduğu öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam partisinin gençlik kollarının düzenlediği "Geleceği Kur" gençlik festivalinde gençlere seslendi. Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı sırada seyirciler arasındaki bir genç ayağa kalkarak "Aday olma" diye bağırdı. Kılıçdaroğlu tepkiye aldırış etmeden konuşmasına devam ederken, diğer seyirciler gence müdahale etti. Gencin ağzı kapatılarak bağırması engellenmeye çalışıldı.

"DEMOKRASİ KAZANACAK"

CHP lideri Kılıçdaroğlu program sonrasında kendisine seslenen Ömer Faruk Berber'le görüştü. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik Festivalinde kendisini protesto eden, lise öğrencisi Ömer Faruk ile buluştu. Herkesin fikir özgürlüğü olduğunu, her görüşe saygı gösterdiğini söyledi. Demokrasi Kazanacak" ifadelerini kullandı.

NELER KONUŞULDU?

Görüşmede henüz öğrenci olan gencin eğitim hayatının konuşulduğu öğrenilirken, buluşmanın sıcak bir hava içerisinde geçtiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu, gencin fikrine saygı duyduğunu iletirken salondan dışarı çıkarılış şeklinin doğru olmadığını ifade etti. CHP lideri tarafından güzel bir şekilde ağırlanan gencin ise artık Kılıçdaroğlu'nun aday olma ihtimalini düşünebileceğini söylediği belirtildi.