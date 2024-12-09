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Kemal Kılıçdaroğlu, dündürü Orhan Nadir'in cenazesine katıldı

Kemal Kılıçdaroğlu, dündürü Orhan Nadir'in cenazesine katıldı
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da vefat eden dündürü Orhan Nadir'in cenaze törenine katılarak taziyeleri kabul etti. Cenaze, Türbeli Mezarlığı'nda gerçekleştirildi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat eden dünürü Orhan Nadir'in cenazesine katıldı.

Orhan Nadir için Muratpaşa ilçesindeki Türbeli Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Nadir'in ailesi, Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu yakınları, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Nadir'in cenazesi toprağa verildi.

Daha sonra Nadir'in ailesi ve Kemal Kılıçdaroğlu taziyeleri kabul etti.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi gören Orhan Nadir, 7 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Güncel
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