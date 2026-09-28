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Kemal Advan Hastanesi'ndeki sağlık personeli, İsrail tankları ilerleyince ayrıldı

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Yerel kaynaklara göre İsrail ordusu tanklarla Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne doğru ilerledi. Sağlık personeli hastaneden ayrılmak zorunda kaldı; İsrail, Aralık 2024'te alıkoyduğu Hastane Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'yi tepkilere rağmen hala serbest bırakmadı.

İsrail ordusunun tanklarla Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi'ne doğru ilerlemesinin ardından sağlık personeli hastaneden ayrılmak zorunda kaldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu tanklarla, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiye'de bulunan Kemal Advan Hastanesi'ne doğru ilerlemeye başladı.

İsrail askerlerinin ani şekilde gelişen bu ilerlemesi karşısında sağlık personeli hastaneden ayrıldı.

İsrail ordusu, Aralık 2024'te Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği baskında Hastane Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'yi alıkoymuştu. İsrail, bölgesel ve uluslararası tepkilere rağmen Ebu Safiye'yi hala serbest bırakmadı.

Kaynak: AA
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