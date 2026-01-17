Karabük-Keltepe kayak merkezinde sömestr yoğunluğu
Karabük'teki Keltepe kayak merkezi, sömestr tatili nedeniyle kayak severler tarafından yoğun ilgi görüyor. Kar kalınlığı yarım metreyi aşarken, kayak yapma imkanı sunan merkezde tatil boyunca yoğunluk bekleniyor.
KARABÜK'te bulunan kayak merkezi Keltepe, sömestr tatili nedeniyle kayak tutkunlarının akınına uğradı.
Karabük'e 23 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezi Keltepe'de, aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Kayak merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi aştı. Sömestr tatili nedeniyle kayak merkezine gidenler, karla kaplı alanlarda kayak yapmanın keyfini çıkardı. 2 bin rakımlı kayak merkezinde, sömestr tatili boyunca yoğunluk bekleniyor.
