Kelkit'te Bıçaklı Saldırıya Esnaf Müdahalesi

Kelkit'te Bıçaklı Saldırıya Esnaf Müdahalesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir kadın bıçakla yaralanmak üzereyken, esnafın müdahalesiyle kurtarıldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir kadını bıçakla yaralamak üzere girişimde bulunan kişiye olay yerindeki esnafın engel olması güvenlik kamerasına yansıdı

İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir iş yerine gelen M.Y. bir süre önce kızını rahatsız ettiği öne sürülen H.M. ile karşılaştı.

Kızını rahatsız etmemesi için uyarıda bulunduğu H.M, motosikletten inerek M.Y'ye bıçakla saldırdı.

Olayı fark eden iş yeri sahibi B.N, saldırgana müdahalede bulunarak kadının yaralanmasını yaptığı hamle ile önledi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Gözaltına alınan H.M'nin, çıkarıldığı mahkemece gözlem altında tutulmak üzere Trabzon Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu

Zenginlikte zirveye tırmanıyor! Genç yaşında tarihe geçti
Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı

Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli 'Öldürme Düğmesi' yerleştirdi

Çin, Batı'ya sattığı güneş panellerine "Öldürme Düğmesi" yerleştirdi
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi

2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni esprisiyle kırdı geçirdi
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor

Yönetim gemileri yaktı! Zidane Fenerbahçe'ye geliyor
İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma: Bu protestoyu bitirin artık

İlber Ortaylı protestocu öğrencilerle karşı karşıya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.