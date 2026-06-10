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"Kelimenin İzinde" programının ilk konuğu Prof. Dr. Nurullah Genç oldu

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İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin hazırladığı 'Kelimenin İzinde' programı, edebiyatı ses ve duygu üretimi olarak ele alarak ilk bölümünde Prof. Dr. Nurullah Genç’i ağırladı. Program, şiir ve hikâyeyi kamusal alana taşımayı, genç yazarlara ilham vermeyi hedefliyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticaret Medya stüdyolarında hayata geçirilen ve edebiyatı sadece bir metin alanı olarak değil, ses, duygu ve düşünce üretimi olarak ele alan "Kelimenin İzinde" programının ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, danışmanlığını İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rahmi Deniz Özbay'ın, moderatörlüğünü Gözde Sunal'ın üstlendiği, üniversitenin internet sitesinden yayınlanan kültür ve edebiyat programının ilk konuğu, usta şair, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Nurullah Genç oldu.

Şiir ve hikayeyi yeniden kamusal alana kazandırmak ve özellikle genç yazarlara ilham verecek bir düşünce iklimi oluşturmak amacıyla yola çıkan program, 30 dakikalık stüdyo temelli söyleşi ve canlı dinleti formatıyla yayınlanıyor.

Nurullah Genç, kelimenin anlamına, sesine ve insan hayatındaki derin karşılığına odaklanılan ilk bölümde, edebi serüvenini, çocukluğunda hafızasına kazınan divanları ve Erzurum'da geçen zorlu gençlik yıllarını anlattı.

Edebiyatın bir anlam arayışı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Genç, anlam arayışının derinleştiği bu çağda sanatın iyileştirici gücüne ihtiyaç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dil meselesi nedeniyle endişeliyim. Dili düzeltmedikçe şiirin baş tacı bir sanat dalına dönüşmesi zorlaşıyor. Toplumların şiirde, sanatta ve edebiyatta doruğa ulaştığı dönemlere bakıldığında, ortalama dilin yukarıya doğru yönelen bir dil olduğu görülür. Eğer ortalama dil malayaniye, lafa ve küfre bulaşıyorsa orada şiiri bulmak zorlaşır. Yol üzerindeki kahvehanelerde çok oturdum. Bir defa şiir cümlesi duysaydım söyleyenin elini öpecektim fakat daha çok küfür, dedikodu ve başkaları hakkında konuşmalar duyuyorum. Milletimizin dili güzelleştirilmeye muhtaç. Gençlere tavsiyem kelimenin izini yukarıya doğru sürmeleridir. İlimle, kelam-ı kibarla ve şiirle ilgilensinler. Üslupları güzel olsun ki kendileri de güzelleşsin."

Prof. Dr. Rahmi Deniz Özbay danışmanlığında, akademik arka plan ile kültürel sohbet dilini harmanlayan "Kelimenin İzinde" programı, ilerleyen bölümlerinde de çağdaş şair ve hikayecileri ağırlayacak.

Program https://ticaretmedya.edu.tr/timm-tv adresinden izlenebiliyor.

Kaynak: AA / Özlem Limon
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