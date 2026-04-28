Kegm: Kappa İsimli Geminin Emniyetli Alana Alınmasıyla İstanbul Boğazı Gemi Trafiğine Tekrar Açıldı

(İSTANBUL) - Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü (KEGM), Yeniköy önlerinde karaya oturan KAPPA isimli geminin emniyetli alana alınmasıyla İstanbul Boğazı'nın gemi trafiğine 07.50 itibarıyla tekrar açıldığını bildirdi.

KEGM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yeniköy önlerinde karaya oturan KAPPA isimli gemi, balık adam ve kurtarma ekiplerimizin yaptığı incelemenin ardından İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda, KURTARMA-5, KURTARMA-6 ve KURTARMA-8 Römorkörlerimiz tarafından yüzdürüldü. Kappa isimli geminin emniyetli alana alınmasıyla İstanbul Boğazı gemi trafiğine 07.50 itibarıyla tekrar açılmıştır."

Kaynak: ANKA