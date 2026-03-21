Kedinin midesindeki vantuz, 4 yıl sonra fark edilerek çıkarıldı

Zonguldak'ta 5 yaşındaki Mustafa isimli kedinin 4 yıldır devam eden kusma şikayetinin sebebi midesinde bulunan bir vantuz olarak tespit edildi. Endoskopi ile çıkarılan vantuzun ardından kedinin kusma sorunu sona erdi.

ZONGULDAK'ta, 5 yaşındaki kedinin 4 yıldır geçmeyen kusma şikayetiyle götürüldüğü veterinerde çekilen tomografisinde midesinde dolap veya camlara yapıştırılan vantuzlardan olduğu tespit edildi. Kedinin midesindeki vantuzu endoskopi yöntemiyle çıkaran Veteriner Hekim Ömer Faruk Alkan, "5 yaşında, 1 yaşından beri kusuyor. Yavruyken yemiş. Kedi sahipleri için de en önemli kısım bu, yerde toka, ip bu şekilde vantuz bulundurmamaları gerekiyor. Kedi yiyebiliyor dedi.

Zonguldak'ta, 5 yaşındaki 'Mustafa' isimli kedi 4 yıldır devam eden kusma şikayeti nedeniyle sahipleri tarafından özel bir veteriner kliniğe götürüldü. Burada tomografi çekilen kedinin midesinde dolap veya camlara yapıştırılan vantuzlardan biri olduğu tespit edildi. Endoskopi yöntemiyle vantuz, kedinin midesinden çıkarıldı. Yapılan gözlemde kedinin kusma şikayetinin geçtiği anlaşılınca sahibine teslim edildi. Vantuzun mideye verdiği zarar nedeniyle de ilaç tedavisine başlandı.

YERE BIRAKILAN ŞEYLER TEHLİKE OLUŞTURUYOR

Operasyonu yürüten Veteriner Hekim Ömer Faruk Alkan, yerde bırakılan toka, ip gibi küçük nesnelerin kedi sahipleri için dikkat edilmesi gereken şeylerden olduğunu belirterek, "4 yıldır kusmasına sonuç, cevap alınamamıştı. Röntgenlerde hiçbir sıkıntı yoktu, bütün testleri çok iyiydi. Hiçbir problemi yoktu ama 2 günde 1 kusma şikayeti vardı. Çektiğimiz tomografide, çocuğun midesinde 4 yıldan beri kalan buzdolabı yapışkanlarından vantuzlarından olduğunu gördük. Ameliyatsız bir şekilde, endoskopi ile mideden çıkarttık. Şu an kusması tamamen kesildi. Herhangi bir kusmamız yok. Çocuk 4 yıl sonra ilk kez kusmadığı 2 günü arka arkaya yaşadı. Kusmayacak gibi gözüküyor. Burada vantuzun mideye verdiği zararlar var, mide duvarında kalınlaşma gibi onların tedavisini yapacağız. İnşallah Mustafa bundan sonraki hayatına kusmadan devam edecek. Mustafa 5 yaşında, 1 yaşından beri kusuyor. Yavruyken yemiş. Kedi sahipleri için de en önemli kısım bu, yerde toka, ip bu şekilde vantuz bulundurmamaları gerekiyor. Kedi yiyebiliyor. Mustafa şanslı olanlardan, bağırsaklarına inmemiş tıkama yapmamış. Bağırsaklara inip tıkama yaptığında daha ciddi komplikasyonlara, ölüme sebep olabiliyor dedi.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
