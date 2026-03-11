Haberler

Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi ekipler kurtardı

Artvin'in Şavşat ilçesinde, köpeklerden korkarak çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan kedi, ekipler tarafından kurtarıldı. Görevli, kediyi güvenli bir şekilde kucağına alarak sahibine teslim etti.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde köpeklerden korkarak çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan kedi ekipler tarafından kurtarıldı.

Şavşat ilçesi Eskikale köyü Orta Sahil Mahallesi'nde köpeklerden korkarak bir elektrik direğinin tepesine çıkan kedi, saatlerce mahsur kaldı. Kedisinin direkten inemediğini gören kadın, durumu ÇEDAŞ ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kedinin elektrik akımına kapılmaması için ilk olarak bölgedeki enerji akımını kesti. Ardından direğe tırmanan görevli Serkan Yalduz, korku içindeki hayvana şefkatle yaklaşarak güvenli bir şekilde kucağına aldı. Direkten indirilen kedi, duygusal anlar yaşayan sahibine sağ salim teslim edildi.

HABER: Nurbay USTA - KAMERA: /ŞAVŞAT (Artvin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
