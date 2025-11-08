Haberler

İstanbul'un göbeğinde iş insanına dayak! O anlar kamerada

İstanbul'un göbeğinde iş insanına dayak! O anlar kamerada
Güncelleme:
İstanbul Yeşilköy'de yaşanan olayda, trafikte çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sokakta kedi besleyen iş insanı Serdar Özaltın, yol kapattığı iddiasıyla bir sürücünün saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

  • İstanbul Yeşilköy'de iş insanı Serdar Özaltın, sokakta kedi beslerken bir sürücü tarafından darbedilerek yaralandı.
  • Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı.
  • Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Yeşilköy'de sokakta kedi besleyen iş insanı Serdar Özaltın, trafikte tartıştığı sürücü tarafından darbedildi. Başına ve yüzüne aldığı darbelerle yaralanan Özaltın hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis tarafından gözaltına alınıp tutuklandı.

YOLU KAPATTIĞI İÇİN SALDIRDI

Yeşilköy Mahallesi'nde 17 Ekim'de saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, iş insanı Serdar Özaltın (53) sokakta kedi beslediği sırada, yoldan otomobil ile geçen bir sürücü ile tartışmaya başladı. Özaltın'ın yolu kapattığını öne süren kişi araçtan inerek saldırdı. Yere düşen Özaltın'ı yerde de yumruklamaya devam eden saldırganı çevredekiler araya girerek durdurdu.

YÜZÜNE VE BAŞINA DARBE ALDI

Yüzüne ve başına darbe alan Özaltın, ihbar üzerine gelen ambulans ile hastaneye götürüldü. Gözünde morluk, başında yaralar oluşan iş insanı hastanede tedavi altına alınırken, saldırganın polis merkezine giderek darbettiği Özaltın'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI, SALDIRI KAMERADA

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından güvenlik kameraları incelendi. Özaltın'a saldıran sürücü gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı. Öte yandan saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin tartıştığı bir kişini araçtan inerek saldırdığı görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTulin Ocak:

Bide gidip şikayetçi olmuş şaka gibi..

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
