Üye Girişi
Haberler

Kedilere Asit Atan Sanığa 8 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Kedilere Asit Atan Sanığa 8 Yıl 3 Ay Hapis Cezası
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan'da kedilere asit atarak yaralayan Murat Özdemir, kasten bir ev hayvanını öldürme suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık hakkında birden fazla hayvana karşı işkence suçundan da ceza verdi.

EYÜPSULTAN'da kedilerin üzerine asit atarak yaraladığı ve öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Murat Özdemir, 'bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırdı.

Eyüpsultan'da 2023 Temmuz ayında sokak kedilerini asit dökerek yaralayan Murat Özdemir'in yargılandığı davadan karar çıktı. İstanbul 60.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları ve Eyüpsultan Kaymakamlığı avukatı katıldı. Tutuksuz sanık Murat Özdemir ve avukatı ise duruşmaya katılmadı. Sanık ve sanık avukatı savunması alınmazken, müşteki avukatı ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

'8 YIL 3 AY HAPİS CEZASI'

Mahkeme, Murat Özdemir'i, 'birden fazla hayvana karşı bir ev veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırdı. Mahkeme heyeti ayrıca sanık Özdemir'i, 'birden fazla hayvana karşı, bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek veya acımazsız veya zalimce muamelede bulunmak' suçundan 3 yıl 9 ay olmak üzere toplamda 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Murat Özdemir'in zincirleme şekilde 'bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence veya acımasız ve zalimce muamelede bulunma' suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Murat Özdemir Eyüpsultan Mahkeme

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler

 İsrail, Lübnan'da itidal çağrısı yapan BM Genel Sekreteri'nin ülkeye girişini yasakladı

İsrail onu "istenmeyen adam" ilan etti, ülkeye girişi de artık yasak

 Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş

Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş
Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı

CHP lideri Özel'e "Haysiyetsizsin, kahpe seni" deyince salondan atıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atasözüne göre, yağmurda kadri bilinen hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu! Sandık Kokusu bu akşam var mı? 2 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Binbin halka arz! Binbin kaç lot verir? Binbin katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? Taş Kağıt Makas bu akşam var mı? 2 Ekim Taş Kağıt Makas yeni bölümü yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! Fenerbahçe Avrupa Lig'inde kaçıncı maçına çıkacak? Fenerbahçe'nin UEFA performansı! Kuruluş Osman bu akşam var mı? 2 Ekim ATV yayın akışı, Kuruluş Osman 165. bölümü yayınlanacak mı? Twente Fenerbahçe maçı hangi kanalda? UEFA Twente Fenerbahçe maçı şifresiz mi? ATA AÖF kayıt yenileme ekranı! AÖF kayıt yenileme başladı mı? ATA AÖF kayıt yenileme nasıl, nereden yapılır? SON DAKİKA: Borsa neden düşer? 2 Ekim Borsa neden düşüşte? BORSADA SON DURUM! Borsa neden düşüyor? İRAN-İSRAİL SON DURUM! İran İsrail'e neden saldırıyor? İsrail İran'a karşılık verdi mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });