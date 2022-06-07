KEDAM temsilcileri Karaman Valisi Akkoyun'u ziyaret etti - Haberler

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KEDAM temsilcileri Karaman Valisi Akkoyun'u ziyaret etti

AA - İsmail Aslandağ - Güncel
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KEDAM temsilcileri Karaman Valisi Akkoyun'u ziyaret etti

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Karaman İl Temsilcisi Hasibe Ceyhan ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Karaman İl Temsilcisi Hasibe Ceyhan ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, KADEM İl Temsilcisi Hasibe Ceyhan, Akkoyun'u tebrik ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Vali Akkoyun, KADEM heyeti ile bir süre sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Akkoyun, aile ve toplum yapısının temel direği olan kadınların, eğitim, kültür ve ekonomi gibi sosyal alanlarda daha fazla varlık göstermeleri için gereken desteğin sağlanacağını belirtti.

AA / İsmail Aslandağ - Güncel

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