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Keçiören'de operasyonda 1 kilo 848 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir adresten koku yayıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kilo 848 gram esrar ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli mahkemece tutuklandı.

Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir adresten "koku yayıldığı" ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda 1 kilo 848 gram esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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