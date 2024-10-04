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Keçiören'de Fatih Köprüsü için Çift Tüp Tünel Projesi Başlatıldı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Keçiören ile şehir merkezi arasındaki trafik yoğunluğunu azaltmak için çift şeritli tüp tünel yapımı için ihale düzenleyecek. Proje, trafikteki süreyi kısaltmayı ve yakıt maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Keçiören ilçesinin şehir merkezi ile bağlantısını sağlayan Fatih Köprüsü'nde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla çift şeritli tüp tünel yapılması için çalışma başlattı.

AA muhabirinin ABB kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığınca Keçiören ile şehir merkezi arasındaki bağlantı noktası olan Fatih Köprüsü'nde, hem trafik yoğunluğunu azaltmak hem trafikte geçen süreyi azaltmak hem de yakıt giderlerini düşürmek amacıyla proje ihalesi düzenleyecek.

Şehir içi trafik ağına katkı sağlamak ve alternatif güzergah oluşturulması için Keçiören ve Altındağ ilçeleri sınırlarında bulunan Kazımkarabekir ile Atatürk caddelerinin birbirine bağlanması amacıyla Fatih Caddesi'ne paralel iki şeritli çift tüp tüneli yapılması için "Keçiören Fatih Köprüsü Alternatif Karayolu Tüneli Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmet Alım İşi" adıyla düzenlenecek ihale şartnamesinde, yükleniciden tünel projesinin en az 2 dakikalık animasyonun hazırlanması da istendi.

Bu kapsamda, Kazımkarabekir Caddesi istikametine giden hattın uzunluğu yaklaşık 2 bin 900 metre, Atatürk Caddesi istikametine giden hattın uzunluğu ise 3 bin metre olması hedefleniyor.

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başlanacak işin, 240 günde tamamlanması planlanıyor.

Son teklifleri 16 Ekim Salı saat 14.30'da alınacak ihale, ABB'nin internet sitesinden yayımlanacak.

Kaynak: AA / Ömer Olcay - Güncel

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