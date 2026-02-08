Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti Açıklaması

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Özarslan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Keçiören Belediye Başkanlığı görevine seçildiğini hatırlattı.

Son zamanlarda Keçiören'in belli başlı büyük yatırım ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla ziyaretlerde bulunduğunu ve bu ziyaretleri sosyal medyadan paylaştığını belirten Özarslan, bunun üzerine CHP içerisindeki bazı klik ve odakların sistemli bir dedikodu ve algı faaliyeti başlattığını savundu.

Mesut Özarslan, en son 6 Ocak 2026 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Keçiören'in sorunlarının çözümü amacıyla görüşme gerçekleştirdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu ziyaret sonrasında CHP içerisindeki bazı klikler, bu dedikodu ve algıların dozunu artırmıştır. Ancak bir belediye başkanının, özellikle deprem bölgesinde yürütmüş olduğu etkin ve hızlı hizmetleri ile halkımızın gönlünde taht kuran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanını ziyaret etmesi ve ilçesine hizmet etmek için ziyarette bulunmasının altında başka bir gaye aranması tarafımca anlaşılamamıştır. Baskı, dedikodu ve iftiralara karşı sessizliğimi korumama ve hizmetlerime devam etmeme rağmen 7 Şubat 2026 tarihi saat 23.59'da CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel tarafından şahsıma yönelik Whatsapp mesajları gelmeye başlamıştır. Bu mesajlar; siyasi nezaketle, parti ahlakıyla, kamu sorumluluğu ve insanlıkla bağdaşmayacak hakaret, tehdit ve iftiralar içermektedir.

Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi? Özellikle aile değerlerimin ve kutsal varlığım annem ve merhum babamın dahi karıştırıldığı mesajlar karşısında Cumhuriyet Halk Partili seçmene olan saygım ve sevgim baki kalmak kaydı ile artık Cumhuriyet Halk Partisi saflarında hizmet etmem söz konusu dahi olamaz. Benim tek önceliğim Keçiören'e hizmet olmasına rağmen mesajlarda yer alan üslubun ve anlayışın hakim olduğu bir zeminde, enerjimi ve mesaimi ilçemin sorunlarına odaklayarak sağlıklı bir şekilde görev yapmamın mümkün olmadığı kanaatine varmış bulunuyorum. Tepkim, Cumhuriyet Halk Partisinin kurumsal kimliğine, Atatürkçü ve Cumhuriyetçi seçmenlerine değil, siyasi nezaketi ve devlet ciddiyetini yitirmiş mevcut yönetim anlayışınadır. Bu çerçevede, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum."

Açıklamasında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ankaralı diğer belediye başkanlarına teşekkürlerini ileten Özarslan, şöyle devam etti:

"Ancak; kardeşleri, dostları ve mesai arkadaşları olarak bir hatırlatma yapmak istiyorum; biz 'Allah yolunda, millete hizmet gayesi ile vatanın birliğini bütünlüğünü koruyarak' yol yürümek için kader birliği yapmıştık. Ancak; geldiğimiz noktada; maalesef ki CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve yakın çalışma arkadaşlarında; ne Allah yolu, ne vatan, ne aile ne de kutsal saydığımız değerlerden hiçbir şey kalmamış, tüm mukaddesiyetler yerle yeksan olmuştur. Yola çıktığım ve birlikte yol yürüdüğüm arkadaşlarımın vicdanlarına sesleniyorum; 'Dava İnsanlık Davasıdır'; kuruluş kodlarından uzaklaşmış, gayri ahlaki bir şekilde idare edilen bu yapıdan kendilerini kurtarmaya, şahsıma yapılan ahlaksızlığın içerisinde yer almamaya ve tepkilerini göstermeye davet ediyorum. Bugün şahsıma ve aileme yapılanlar; unutulmasın ki tepki gösterilmez ise bir gün kendilerine de yapılacaktır. Keçiörenli hemşehrilerimin emanetini layıkıyla taşımaya ve parti ayrımı gözetmeksizin ilçemiz için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğim."