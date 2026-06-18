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Araştırma: Keçiler, insan sesini takip ederek saklı objeleri bulabiliyor

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İsviçre'deki Zürih Üniversitesi araştırmacıları, keçilerin insan sesinin geldiği yönü izleyerek gizlenmiş objeleri tespit edebildiğini ortaya koydu. 29 keçiyle yapılan deneyde, hayvanların ses yönünü takip ederek yiyeceği bulma başarısı ortalama yüzde 60 olarak ölçüldü.

Araştırma, keçilerin insan sesinin geldiği yönü izleyerek gizlenmiş objelerin yerini tespit edebildiklerini ortaya koydu.

İsviçre'deki Zürih Üniversitesinden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada keçilerin, insanlardan gelen iletişimsel ipuçlarını değerlendirme konusunda köpeklere benzer bilişsel yeteneklere sahip olabilecekleri belirlendi.

Araştırmacılar, keçilerin bu becerisini test etmek amacıyla iki kovayı ahşap paravanın iki yanına yerleştirdi.

Keçiler, önce araştırma düzenine alıştırıldı, daha sonra araştırmacılar, hayvanların görmediği sırada kovalardan birine çiğ makarna koydu.

Araştırmacılardan biri paravanın arkasına gizlenerek üç farklı uygulama gerçekleştirdi. İlkinde yiyeceğin bulunduğu kovanın yönüne doğru heyecanlı ses tonuyla konuştu, ikincisinde sessiz kaldı, üçüncüsünde de sırtını kovalara dönerek farklı yöne doğru konuştu.

Daha sonra serbest bırakılan keçilerin hangi kovaya yöneldikleri tespit edildi.

Toplam 29 keçinin yer aldığı ve her birinin 12 kez denendiği araştırmada hayvanların, araştırmacının yiyeceğin bulunduğu kovaya doğru konuştuğu durumlarda ortalama yüzde 60 doğru seçim yaptıkları belirlendi.

Araştırmacının sessiz kaldığı denemelerde başarı oranı yüzde 47, farklı yöne konuştuğu denemelerde ise yüzde 49 olarak ölçüldü.

Çalışmanın yazarlarından Prof. Simon Townsend, insan sesinin yönünü izleme becerisini "sesli işaret etme" şeklinde nitelendirerek, bu iletişim biçiminin insanların yön göstermelerine benzer olduğunu belirtti.

Araştırmanın sonuçları, "Royal Society Open Science" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
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