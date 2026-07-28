Haberler

Kaymakam Onur'dan keban'da kurum ziyaretleri

Kaymakam Onur'dan keban'da kurum ziyaretleri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, kamu kurum ve kuruluşları ziyaret etti.

Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, kamu kurum ve kuruluşları ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Onur, Keban Toplum Sağlığı Merkezi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi Keban Bakımevine ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretlerde yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi alan Onur, özveriyle görevlerini yapan kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer

Bir ilimiz diken üstünde: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşta bir ilk! Başkenti 390'dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler

Bu bir ilk! Başkenti 390'dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler
Konya'daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı

Herkes alacak cinayeti sanıyordu! Gerçek bambaşka çıktı
Göztepe, 900 bin Euro'ya transfer ettiği Juan'ı tarihi bir rakama sattı

900 bin Euro'ya transfer etmişlerdi! Tarihi bir rakama sattılar
Kameraları izleyince gözlerine inanamadı: 4 kadın, 100 kiloluk buzdolabını böyle çaldı

4 kadın, 100 kiloluk buzdolabını böyle çaldı
Sahte hakimden pişkin savunma

Sahte hakimden pişkin savunma! Evinden çıkanlara bakın
Selçuk İnan'dan yıldız futbolcusuna tepki: Kimse Kocaelispor'dan büyük değildir

Yıldız futbolcusuna sert tepki: Kimse Kocaelispor'dan büyük değildir
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması

Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar için sessizliğini bozdu