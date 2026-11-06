Keban Kaymakamı Onur, Atatürk İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek inceleme yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Atatürk İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Kaymakam Onur, ziyaretinde okulda incelemelerde bulundu, Okul Müdürü Zafer Dalkılıç'tan çalışmalarla ilgili bilgi aldı, öğretmenler, öğrenciler ve okul görevlileriyle de bir araya geldi.

Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre de katıldı.

Kaynak: AA