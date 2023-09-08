Hakim Rukiye Ünver, Malatya İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve 2020'de hakim ve savcı adayı olarak göreve başladı. Kura çekimi sonucu Keban'a atanan Ünver, burada 2 yıl görev yapacak.

Keban ilçesine hakim olarak Rukiye Ünver görevine başladı.

Hakim Ünver, Malatya İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduğunu, 2020'de hakim ve savcı adayı olarak Malatya hakim adayı olarak göreve başladığını söyledi.

Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcı adaylarına yönelik kura çekimi ile ilk görev yeri olan Keban'a atandığını kaydeden Ünver, "Keban çok güzel, insanları sıcakkanlı ve yardımseverler. Burada 2 yıl görev yapacağım." dedi.