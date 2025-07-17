Keban İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zülküf Çetinkaya'ya Veda Yemeği

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Elazığ'da Malatya'ya tayini çıkan Keban İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zülküf Çetinkaya için bir veda yemeği düzenlendi. Yemekte, Çetinkaya'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür edilip plaket takdim edildi.

Elazığ'da Malatya'ya tayini çıkan Keban İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zülküf Çetinkaya için veda yemeği düzenlendi.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şube müdürü olarak atanan Çetinkaya için alabalık tesislerinde düzenlen veda yemeğine İlçe Milli Eğitim personeli ile okul müdürleri ve mesai arkadaşları katıldı.

Keban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, Zülküf Çetinkaya'ya ilçede verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki görevinde kendisine başarı diledi.

Emre, Çetinkaya'ya plaket takdim etti.

Çetinkaya da düzenlenen bu programa katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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