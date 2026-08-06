Keban'da öğrencilere trafik eğitimi

Elazığ'ın Keban ilçesinde, Yaz Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrencilere yönelik trafik bilincini geliştirme eğitimi gerçekleştirildi.

Keban İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü iş birliğiyle tarihi Yusuf Ziya Paşa Camii'nde düzenlenen programa, Keban İlçe Emniyet Müdür Vekili Mahsun Gökmen, Keban Polis Merkezi Amir Vekili Mustafa Bozer, İlçe Müftüsü Samet Çiçen ile emniyet ve müftülük personeli katıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından öğrencilere trafik ışıkları, işaretleri ve levhaları hakkında bilgiler verildi.

Polis memuru Mehmet Eker, eğitimle çocuklarda erken yaşta trafik bilincinin oluşturulmasını amaçladıklarını söyledi.

Kaynak: AA