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Keban'da Sahipsiz Kedilere Mama Bırakan Mustafa Turan, Diğer Hayvanları da Unutmadı

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Elazığ'ın Keban ilçesinde Mustafa Turan, sahipsiz kediler için hazırladığı mama düzenekleri sayesinde, tilki, sansar ve saksağanların da beslenmesine yardımcı olmaktadır. Kış aylarında köydeki kedilerin aç kalmaması için mama miktarını iki katına çıkaran Turan, bu hayvanların da aç kalmaması için çaba sarf ediyor.

Elazığ'ın Keban ilçesinde sahipsiz kediler için evin avlusuna bırakılan mamaya, tilki, sansar ve saksağan da ortak oldu.

İlçe merkezinde yaşayan Mustafa Turan (38), yaz mevsiminde kaldığı Göldere köyündeki evinin duvarına sahipsiz kedilere mama bırakmak için borulardan düzenek hazırladı.

Bu borulara mama bırakan Turan, bu şekilde yaz kış beslediği kedileri evine kurduğu güvenlik kamerası aracılığıyla da takip ediyor.

Görüntüleri izleyen Turan, bıraktığı mamaları kedilerin yanı sıra tilki, sansar ve saksağanların da yediğini gördü.

Bunun üzerine Turan, kediler için aylık olarak bıraktığı bir torba mamayı iki torbaya çıkardı.

Turan, AA muhabirine, kış aylarında köy sakinlerinin şehir merkezindeki evlerinde yaşadığını, köydeki kedilerin aç kalmaması için onlara özel düzenek hazırladığını söyledi.

Her ay köye giderek hazırladığı boruların içine mama bıraktığını anlatan Turan, "Bu mamalarla tilki, sansar ve saksağan gibi hayvanların da beslendiğini gördüm. Bir torba mama yetmemeye başladı. Mecburen bunu iki torbaya çıkarttım. Elimden geldiğince bu hayvanların aç kalmaması için onlara destek sunuyorum. Onları kameradan izlerken mama yediklerini görünce duyduğum mutluluk bana yetiyor." dedi.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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