Keban'da "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında öğrencilere bilgilendirme yapıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrencilere yönelik olarak 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında düzenlenen eğitim programında Hacı Ormanoğlu, bireysel gelişim, hedef belirleme ve azmin önemi hakkında bilgiler verdi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında öğrencilere bilgilendirme yapıldı.

Keban Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonunda düzenlenen programda eğitmen Hacı Ormanoğlu tarafından ilçedeki ortaokul ve lise öğrencilerine "Erdem-Değer-Eylem" kapsamında eğitim verildi.

Ormanoğlu, yaptığı bilgilendirmede başarıya giden yolda bireysel gelişimin, hedef belirlemenin ve azmin önemine dikkati çekerek, öğrencilere kişisel yaşamlarında karşılaşabilecekleri zorluklar karşısında nasıl bir tutum sergilemeleri gerektiğini anlattı.

Başarının tesadüf olmadığını vurgulayan Ormanoğlu, disiplinli çalışma, kararlılık ve öğrenmeyi sürekli sürdürmenin önemine işaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, Hacı Ormanoğlu'na teşekkür ederek, günün anısına plaket takdim etti.

