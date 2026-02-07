Haberler

Elazığ'da hayvanlarda görülen çiçek hastalığı nedeniyle 6 köy karantinaya alındı

Güncelleme:
Elazığ'ın Keban ilçesindeki bir hayvancılık işletmesinde çiçek hastalığı tespit edilmesi üzerine Çalık, Sağdıçlar, Büklümlü, Ulupınar, Bahçeli ve Bademli köyleri karantinaya alındı.

Karantinaya alınan Çalık, Sağdıçlar, Büklümlü, Ulupınar, Bahçeli ve Bademli köylerinde canlı hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
