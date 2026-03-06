Haberler

Keban'da öğrencilere camide "tekne orucu" etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Elazığ'ın Keban ilçesinde düzenlenen 'tekne orucu' etkinliği ile anaokulu öğrencilerine ramazan ayının gelenekleri tanıtıldı. Öğrenciler, cami ziyaretinde bulunarak dini değerlerle tanışma fırsatı buldu.

Elazığ'ın Keban ilçesinde anaokulu öğrencilerine ramazan geleneklerini tanıtmak amacıyla "tekne orucu" etkinliği gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında, ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara sevdirmek ve gelenekleri yaşatmak amacıyla Fevzi Çakmak İlkokulu anasınıfı öğrencileri Yusuf Ziya Paşa Camisini ziyaret etti.

Din görevlileri eşliğinde çocuklara caminin bölümleri olan mihrap, minber ve kürsü tanıtıldı.

Etkinlikte, öğrenciler öğlene kadar tuttukları tekne orucunu yapılan duayla açtı.

Keban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hasan Karagöz, ramazan etkinlikleri kapsamında öğrencilerin tekne orucu iftarını açması için camiye geldiklerini söyledi.

Karagöz, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Fevzi Çakmak İlkokulu Müdürü Burak Nemutlu ise etkinlik sayesinde öğrencilerin cami ortamını ve ramazan ayının değerlerini yaşayarak öğrenme şansı buldukları belirtti.

Nemutlu, etkinliğin çocuklar için eğitici ve unutulmaz bir deneyim olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
