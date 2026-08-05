Keban'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Altıyaka köyünde bahçelik alanda çıkan yangın, itfaiye, jandarma ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bazı ağaçlar zarar gördü; yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Elazığ'ın Keban ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Altıyaka köyünde bahçelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Jandarma ekipleri ve vatandaşların da destek verdiği çalışmayla söndürülen yangında, bazı ağaçlar zarar gördü.
Kaynak: AA