Haberler

Şehit Polis Eyyüp Oğuz Kabri Başında Anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Keban ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen özel harekat polisi Eyyüp Oğuz kabri başında anıldı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen özel harekat polisi Eyyüp Oğuz kabri başında anıldı.

Keban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün idari kadrosunun şehit özel harekat polisi Oğuz'un Harput Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret ederek, dua ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, 15 Temmuz şehidi Oğuz'u rahmetle yad ettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar

Aslan'dan yılın operasyonu! Türkiye'de yer yerinden oynayacak
Konserde başına gelenler pes dedirtti: Erkekler, sizi artık anlıyorum

Konserde 4 kadının tacizine uğradı, anlattıkları pes dedirtti
Yasemin Kay Allen'i çıldırtan iddia! Yasal süreç başlattı

Yasemin'i çıldırtan iddia! Mahkemenin yolunun tuttu

Fatih Altaylı'nın da Haluk Levent'le ilgili tavrı netleşti

Haluk'u satan satana! Fatih Altaylı'nın tavrı da netleşti

Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek

15-18 yaş arasına müebbet geliyor! İşte yeni düzenlemenin detayları
Bunu yapan ev sahipleri yandı: Hapis cezası var

Bunu yapan ev sahipleri yandı: Hapis cezası var