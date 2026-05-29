Kırlangıçlar Keban Barajı'nda yuva yapıyor

Elazığ'da, Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde kırlangıçlar yuva yapıyor.

Tahliye kapakları 7 yıl aradan sonra yeniden açılan Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin baraj bendini kırlangıçlar mesken tuttu.

Baraj çevresinden gagalarıyla topladıkları sulu çamuru taşıyan onlarca kırlangıç, Keban Barajı'nın arka kısmındaki duvarlara topraktan yuva yapıyor.

Kırlangıçların baraj duvarına yuva yapması, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.