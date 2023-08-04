- Kdz. Ereğli'de 12 katlı apartmanda çıkan yangın korkuttu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, yangın nedeniyle panik atak geçiren 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, sabah 10.00 sıralarında Süleymanlar Mahallesi Yaşar Balcı Caddesi'ndeki 12 katlı binanın apartman boşluğunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartman boşluğunda bulunan piknik malzemelerinden henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle apartmanın içini dumanlar kapladı. Yangını fark eden apartman sakinleri yaşanan panik nedeniyle apartmanın tahliye kapılarını açtı. Bunun üzerine yangın daha da büyüdü. Apartmanda yaşan bir vatandaş ise panik atak geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ayrıca doğalgaz ekipleri, enerji ekipleri ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri ise panik atak geçiren S.C.'yi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu arada bazı sağlık ekipleri dumandan etkilendi. Yaşanan durum nedeniyle apartman sakinleri ile apartman yöneticisi arasında gerginlik yaşandı. İtfaiye erleri yaklaşık bir buçuk saat süren yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. Ekipler apartmandaki dumanı tahliye edebilmek için 7. kattaki camları kırdı. Yapılan soğutma çalışmasının ve incelemenin ardından itfaiye ekibi olay yerinden ayrıldı.

Yangının çıkış nedeni yapılan incelemenin ardından belli olacağı belirtildi.