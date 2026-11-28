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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Bağdat yönetimiyle yaşanan sorunların diyalog yoluyla çözülmesi ve anayasal hakların savunulması konusunda ortak hareket etme kararı aldı.

İki partiden yapılan ortak açıklamaya göre KDP ve KYB'nin üst düzey heyetleri, Süleymaniye'deki KYB Siyasi Büro Merkezi'nde bir araya geldi.

Görüşmede, Irak ve IKBY'deki son gelişmeler ile bölgesel yönetimin merkezi hükümetle ilişkileri ele alındı.

Taraflar, 1 Aralık'ta Bağdat'ta düzenlenecek toplantıya ortak tutumla katılma, anlaşmazlıkları Irak Anayasası çerçevesinde diyalog yoluyla çözme ve IKBY'nin anayasal haklarını birlikte savunma konusunda mutabakata vardı.

Bağdat'ta merkezi yönetim ile IKBY arasındaki sorunlar görüşülecek

Başkent Bağdat'ta 1 Aralık'ta düzenlenecek toplantıya Başbakan Ali ez-Zeydi, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Meclis Başkanı Heybet Halbusi, Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ve IKBY yetkililerinin katılması bekleniyor.

Toplantıda, sınır kapılarının yönetimi ve petrol sevkiyatının Bağdat'a devredilmesi başta olmak üzere merkezi hükümet ile IKBY arasındaki anlaşmazlıklar ele alınacak

Kaynak: AA