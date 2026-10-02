Haberler

KDK, kira desteği reddedilen kişinin ikinci taşınmada yardım almasını sağladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), İstanbul'da kentsel dönüşüm kira desteğini ikinci kez taşındığı için alamayan kişinin bu yardımdan yararlanmasını sağladı. KDK'nin dostane çözüm kararıyla başvurucunun talebi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından olumlu yanıtlandı.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamındaki kira desteğini ikinci kez taşındığı için alamayan kişinin, söz konusu yardımdan faydalandırılmasını sağladı.

KDK'nin dostane çözüm kararına göre, İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşayan bir kişi, 2025'te 20 yıla yakın ikamet ettiği binayı kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye etti.

Söz konusu kişi, aynı bölgedeki bir binanın zemin katından ev kiralayarak taşındı.

Ev sahibi tarafından Mart 2026'da evi tahliye etmesi yönünde tutanak gönderilmesi üzerine kişi, evi boşaltıp yeni bir eve taşınmak zorunda kaldı.

İlk taşınmada kentsel dönüşüm kira desteğini alan kişi, ikinci kez taşınması üzerine gerekli belgeleri toplayıp müracaat etti. Kişiye, daha önce bu haktan faydalandığı gerekçesiyle olumsuz yanıt verildi.

Talebi reddedilen kişi, KDK'ye başvurdu.

KDK, başvurucunun kira yardımından faydalandırılması için Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile temasa geçti. Görüşmeler sonucu başvurucunun talebi idari kurum tarafından olumlu yanıtlandı ve kişinin kira yardımından yararlanması sağlandı.

Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı’ndan Husilerin, Suudi Arabistan’daki saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı’ndan Husilerin Medine'ye saldırısına kınama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor

Zamların ardından nefes aldıracak haber! İndirim geliyor
TFF'de olağanüstü seçim iddiası! Tarih de verildi

Ve beklenen son! Tarih bile verdiler
Hande Erçel Paris'te tarzıyla dikkat çekti! Kırmızı-siyah mini elbisesi olay oldu

Paris'te Hande Erçel rüzgarı! İddialı tercihi dikkat çekti
100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı

100 gol atan futbolcuyu A Milli Takım'a neden çağırmadığını açıkladı
Eski hakemden bomba iddia: Ligler ertelenecek

Bomba iddia: Ligler ertelenecek
Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçeli olacak

Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçeli olacak
Sokak ortasında vurulmuştu! Meğer ekranların tanınan isminin oğluymuş

İstanbul'da kanlı pusu! Kurşunların hedefi olan isim bakın kim çıktı