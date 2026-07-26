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KDK'den sık öğretmen değişimi yaşanan sınıf için "sürekli öğretmen görevlendirilsin" kararı

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- Antalya'da bir okuldaki sınıf öğretmeninin doğum iznine ayrılmasının ardından aynı sınıfta kısa sürede 4 kez öğretmen değişti Bir velinin başvurusu üzerine KDK, sınıfta sürekli görev yapabileceğini taahhüt eden bir öğretmenin görevlendirilmesi adına Milli Eğitim Bakanlığına tavsiyede bulundu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Antalya'da bir okuldaki sınıfta kısa sürede yaşanan 4 öğretmen değişimi nedeniyle yapılan başvuruda, sınıfa sürekli görev üstlenebileceğini taahhüt eden bir öğretmenin görevlendirilmesini tavsiye etti.

KDK'nin kararına göre, Antalya Kepez'de bir ilkokul sınıfının öğretmeni doğum iznine ayrıldı. Öğretmenin izne ayrılmasının ardından aynı sınıfta kısa süre içinde 4 öğretmen değişikliği yaşandı.

Bunun üzerine bir veli, öğrencilerin eğitim hakkı, eğitimde fırsat eşitliği ve çocuğun üstün yararı ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi adına alanında uzman, kadrolu veya süreç sonuna kadar kesintisiz görev yapacağını taahhüt eden, yeterli pedagojik donanıma sahip bir öğretmenin görevlendirilmesi adına Milli Eğitim Bakanlığına tavsiye kararı verdi.

Karardan

KDK'nin kararında, eğitim hizmetinin yalnızca şeklen değil, pedagojik istikrar gözetilerek kesintisiz şekilde yürütülmesinin idarenin temel yükümlülüklerinden biri olduğu vurgulandı.

Sık öğretmen değişikliklerinin, öğrencilerin akademik ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyebileceğine işaret edilen kararda, bu durumun Anayasa'da güvence altına alınan eğitim hakkı ile ulusal ve uluslararası mevzuatta yer alan çocuğun üstün yararı ilkesiyle bağdaşmadığı ifade edildi.

Ayrıca, tavsiye kararı sonrası Milli Eğitim Bakanlığınca 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca söz konusu okulda görevlendirilmek üzere başka bir okuldan sınıf öğretmeni görevlendirildi.

Kaynak: AA
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