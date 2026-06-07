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KDK'den "kanser hastalarının yumurta dondurma bedelinin SGK tarafından karşılanmasına" ilişkin tavsiye

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Kamu Denetçiliği Kurumu, kemoterapi nedeniyle kısırlık riski taşıyan bekar bir kadının yumurta dondurma işlemi bedelinin SGK tarafından karşılanması için düzenleme yapılmasını tavsiye etti.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kemoterapi tedavisinin kısırlık riski taşıması nedeniyle yumurta dondurma işlemi yaptıran kadının başvurusu üzerine, söz konusu işlem bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmasına yönelik düzenleme yapılmasını tavsiye etti.

KDK'nin kararına göre, meme kanseri tanısı konulan bir kadın, tedavi süreci hakkında yapılan bilgilendirmede, kemoterapi tedavisinin kısırlığa yol açabileceğini öğrendi.

Anne olma umudunu kaybetmemek için yumurta dondurma işlemi yaptıran kadın, bu işlemin tıbben zorunlu görüldüğüne dair sağlık kurulu raporu aldı.

İşlem bedelinin karşılanması için başvurduğu SGK'den olumsuz yanıt alan kadın, konuyu KDK'ye taşıdı.

Başvuruyla ilgili inceleme başlatan KDK, SGK ve Sağlık Bakanlığından bilgi istedi. Kurumlardan gelen yazılarda, tüp bebek tedavisine ilişkin sunulan sağlık hizmetlerinin Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında karşılandığı, yumurta dondurma işleminin ise karşılanmadığı bildirildi.

Yazılarda, "tüp bebek tedavisi için mevzuatta evli olma şartının arandığı" belirtildi.

Başvurucuyu haklı bulan KDK, kısırlık riski nedeniyle yumurta dondurma işleminin yapılması tıbben uygun görülen bireylere uygulanacak tedavi bedelinin, Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında belirlenecek şartlarla karşılanabilmesi için gerekli düzenleme çalışmalarının başlatılması için SGK'ye tavsiyede bulundu.

"Ebeveyn olma beklentisi Türk toplumunda ayrı bir önem taşıyor"

Kararda, Anayasa'nın "Ailenin korunması ve çocuk hakları" kenar başlıklı 41. maddesinde ailenin, Türk toplumunun temeli olduğunun belirtildiğini hatırlatıldı.

Aile kurma ve çocuk sahibi olmanın, arzu eden her birey için maddi ve manevi varlığını koruma ile bireyin kişiliğini ve kendini gerçekleştirmesinin bir parçası olarak kabul edilmesi gerektiği vurgulanan kararda, "Ebeveyn olma beklentisi Türk toplumunun inançları, değer yargıları ve sosyo kültürü göz önünde bulundurulduğunda bireyler yönünden ayrı bir önem taşımaktadır." ifadesi kullanıldı.

Kararda, 29 yaşında ve bekar olan kadının, kemoterapi nedeniyle kısırlık riski taşıdığının ve bunun için yumurta dondurma işleminin uygun olduğunun tıbbi otoritelerce kabul edildiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu riskin gerçekleşmesi durumunda başvuranın genetik ebeveyn olması ancak kendisinden alınacak sağlıklı yumurtaların saklanması ve daha sonra üremeye yardımcı yöntemlerin kullanılmasıyla mümkün olabilecektir. Başvuran, bedelinin tamamını kendisi karşılamak koşuluyla bu işlemi yaptırabilmektedir. Ancak başvuranın halihazırda evli olmaması nedeniyle yumurta dondurma yöntemi dışındaki tüp bebek uygulamalarından yararlanmasına mevzuat izin vermemektedir. Buna göre meselenin başvuran yönünden hayati öneme haiz olduğu kabul edilmelidir. Kısırlık riski nedeniyle yumurta dondurma işleminin yapılması tıbben uygun görülen bireylerin işleminin hiçbir şartta karşılanmamasının dayandığı açıkça makul bir temele rastlanmamıştır."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
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