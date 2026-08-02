KDK'dan, diyabet hastası orman muhafaza memuru için 'açık arazide çalışmasın' tavsiye kararı

KAMU Denetçiliği Kurumu, Kastamonu'da açık arazide görev yapan Tip 1 diyabet hastası orman muhafaza memurunun başvurusu üzerine, başvuranın sağlık koşullarına uygun bir ortamda çalıştırılması için Orman Genel Müdürlüğü'ne tavsiye kararı verdi.

Orman Genel Müdürlüğü Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü'nde 2020 yılından bu yana açık arazide görev yapan orman muhafaza memuru, Kamu Denetçiliği Kurumu'na yaptığı başvuruda, Tip 1 diyabet hastası olduğunu belirterek, hastalığının yaşam boyu süren, düzenli insülin uygulaması, dengeli beslenme ve kan şekeri takibi gerektiren kronik bir rahatsızlık olduğunu ifade etti. Başvuran, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldığı 24 Aralık 2025 tarihli sağlık kurulu raporunda, 'Yoğun egzersiz gerektiren işlerde hipoglisemi yaşama ihtimalinin yüksek olduğunun belirtildiğini, görevi gereği uzun süreli arazi çalışmaları yaptığını, dağlık ve kırsal alanlarda bulunduğunu ve yoğun fiziksel efor sarf ettiğini, bu çalışma koşullarında mevcut hastalığının ilerlediğini ve sağlık durumunun kötüye gittiğini kaydetti. Başvuran, ayrıca, ani hipoglisemi atakları yaşadığını ve bu atakların hayati tehlike doğurabilecek nitelikte olduğunu ifade ederek, sağlık kurulu raporu doğrultusunda görevinin sağlık durumuna uygun şekilde düzenlenmesi amacıyla kurumuna yazılı başvuruda bulunduğunu, ancak talebinin reddedildiğini belirtti. Başvuran, bu gerekçelerle sağlık durumuna uygun bir görev düzenlemesi yapılmasını talep etti. Başvuruyu inceleyen KDK, sağlık kurulu raporuna göre başvuranın, sağlık koşullarına uygun bir ortamda çalıştırılmasının açık olduğunu belirtti. KDK, başvuranın görevlerinin açık arazide olmayacak şekilde düzenlenmesi yönünde Orman Genel Müdürlüğü'ne tavsiye kararı verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı