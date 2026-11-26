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Nijerya'da 2027 genel seçimleri öncesinde son 4 ayda 124 seçim bağlantılı şiddet olayı yaşandığı ve bu olaylarda 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya merkezli sivil toplum kuruluşu Kimpact Development Initiative (KDI) tarafından yayımlanan rapora göre, son 4 ayda ülkenin 35 eyaleti ile Federal Başkent Bölgesi'nde (FCT) toplam 124 siyasi şiddet olayı kaydedildi.

Söz konusu olaylarda 22 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen raporda, yaşanan şiddet olaylarının seçim sürecine ilişkin endişeleri artırdığına dikkati çekildi.

Raporda, fiziksel saldırı, mala zarar verme, silahlı saldırı, tehdit ve adam kaçırma gibi olayların kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Şiddet olaylarının yüzde 46,8'ini fiziksel saldırıların oluşturduğu aktarılan raporda, olayların yüzde 28,8'inin mala zarar verme, yüzde 10,2'sinin silahlı saldırı, yüzde 9'unun tehdit ve taciz, yüzde 4'ünün adam kaçırma vakaları, yüzde 1,2'sinin ise el yapımı patlayıcı kullanılan olaylardan oluştuğu bilgileri paylaşıldı.

KDI, siyasi partilere ve adaylara seçim kampanyalarını şiddetten uzak bir şekilde yürütmeleri, destekçilerini ise kışkırtıcı söylem ve eylemlerden kaçınmaları konusunda uyardı.

Nijerya'da seçim öncesi şiddet endişesi

Nijerya'da 2027 genel seçimleri öncesinde siyasi şiddet ve dezenformasyona ilişkin endişeler devam ediyor.

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, daha önce yaptığı açıklamada siyasi etkinliklerde yaşanan şiddet olaylarını kınamış ve güvenlik güçlerine, kamu düzenini bozmaya çalışanlara kararlı müdahalede bulunmaları talimatını vermişti.

Tinubu, siyasi kampanyaların halkın refahını ve ülkenin kalkınmasını önceleyen fikirlerin yarıştığı bir süreç olması gerektiğini belirterek genel seçimlerin barışçıl, özgür ve adil bir ortamda gerçekleştirilmesi çağrısı yapmıştı.

Yaklaşık 103 milyon seçmenin bulunduğu Nijerya'da, cumhurbaşkanı ve Ulusal Meclis seçimlerinin 16 Ocak 2027'de, valilik ve eyalet meclisi seçimlerinin ise 6 Şubat 2027'de yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA