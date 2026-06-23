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Japon Telekom Şirketinde Güvenlik Açığı: 14 Milyon E-posta ve Şifre Sızmış Olabilir

Japon Telekom Şirketinde Güvenlik Açığı: 14 Milyon E-posta ve Şifre Sızmış Olabilir
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Japon telekomünikasyon operatörü KDDI, altı internet servis sağlayıcısına sunduğu e-posta sistemine yetkisiz dış erişim sağlandığını ve 14,22 milyona kadar e-posta adresi ile şifrenin sızdırılmış olabileceğini duyurdu. Şirket, kullanıcılardan şifrelerini değiştirmelerini istedi.

TOKYO, 23 Haziran (Xinhua) -- Japon telekomünikasyon operatörü KDDI, altı internet servis sağlayıcısına sunduğu bir e-posta sistemine yetkisiz dış erişim sağlandığını, bu durumun 14,22 milyona kadar e-posta adresi ile şifrenin sızdırılmasına ve e-posta içeriklerinin ele geçirilmesine yol açabileceğini duyurdu.

Şirket salı günü yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz bir tarafın kullanıcı giriş bilgilerini yasadışı yollarla ele geçirmiş olabileceği belirtilerek, etkilenen kullanıcılardan hesaplarına yetkisiz erişimi önlemek amacıyla şifrelerini derhal değiştirmeleri istendi.

KDDI, güvenlik açığının 17 Haziran'da tespit edildiğini ve aynı gün onarım çalışmalarının tamamladığını duyurdu. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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